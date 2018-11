"Nei minuti di recupero della partita che stavo dirigendo un ragazzo mi ha colpita con un pugno, sono rientrata negli spogliatoi e ho perso i sensi" Inizia così la testimonianza di Elena Proietti, ex arbitro che a causa dell'aggressione subita ha perso la vista dall'occhio destro e l'udito dall'orecchio destro. "Le persone intorno a me minimizzavano, soprattutto i compagni del ragazzo che mi aveva colpita - spiega la donna ospite a "Matrix" - Inoltre c'era un altro giocatore svenuto a terra, che perdeva sangue copiosamente. Una scena terribile".



Nella trasmissione di Canale 5, Elena Proietti torna sulle continue aggressioni subite dagli arbitri: "Non siamo supportati in sede giudiziaria. Noi abbiamo i cartellini e il fischietto, ma senza una giustizia sportiva che ci supporta tutti sono autorizzati a fare tutto".