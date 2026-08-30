Napoli, tenta di sedare una lite: 68enne viene accoltellato all'addome

I carabinieri della compagna di Napoli centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.