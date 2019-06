Napoli, a 9 anni in sedia a rotelle lancia un appello: "Rispettate noi disabili, la città è di tutti"

"Marciapiedi liberi", chiede una bimba disabile di 9 anni di Nola (Napoli). Il suo appello è in un video postato su Facebook con migliaia di condivisioni in pochi giorni. "Sì alla libertà di movimento, no alle barriere architettoniche", aggiunge la piccola nello sfogo ripreso dalla mamma. Il suo è un accorato invito ai concittadini ad avere "più rispetto, più civiltà e più educazione" per i disabili: "Siete tanto concentrati solo su di voi che noi non esistiamo, ma la città è di tutti".

Nel suo breve video di denuncia, la bimba elenca le difficoltà, vissute in prima persona, di muoversi in città in carrozzina, per via dei comportamenti scorretti di cui è vittima. "Sui marciapiedi c'è di tutto: lampioni in disuso, bidoni della spazzatura, sedie, tavoli, bici e moto", sottolinea.



"La maggior parte dei marciapiedi, poi, è senza scivolo, - continua - quelli che li hanno sono usati come parcheggio di auto". "Fate funzionare il cervello, servono rispetto ed educazione", è l'ultima richiesta.