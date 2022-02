Napoli, 23enne uccisa: il gip convalida il fermo per l'assassino

Ansa

Il gip di Napoli Nord ha convalidato il decreto di fermo emesso nei confronti di Elpidio D'Ambra, reo confesso per l'omicidio di Rosa Alfieri, 23 anni, uccisa a Grumo Nevano (Napoli) martedì primo febbraio. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato da futili motivi. Martedì ci sarà l'autopsia sulla salma, mentre i funerali sono previsti per mercoledì 9 febbraio.