Napoli, accoltella 20enne: 16enne fermato per tentato omicidio

I carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, hanno fermato un 16enne incensurato di Cimitile, gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Le indagini, scaturite dopo la segnalazione al 112 pervenuta nella serata di domenica, hanno permesso di individuare il soggetto che aveva accoltellato un 20enne incensurato di Tufino, tuttora in prognosi riservata. Il minore è stato trasferito nel centro di prima accoglienza di Napoli, in attesa dell'interrogatorio di convalida.