Cronaca
Napoli, spaccio di crack in casa: arrestata giovane nonna pusher

La donna gestiva la sua attività dall'appartamento nel quale viveva con i suoi 4 figli di 20, 16, 14 e 8 anni, la nuora 19enne e il nipote di 2 anni

08 Ago 2025 - 08:30
© Ansa

Una donna di 41 anni è stata arrestata per spaccio dai carabinieri di Giugliano di Napoli. La 41enne, il cui marito è in carcere, gestiva la sua attività dall'appartamento nel quale viveva con i suoi 4 figli di 20, 16, 14 e 8 anni, la nuora 19enne e il nipote di 2 anni. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sequestrate 26 dosi di crack, 510 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino. Le autorità hanno avvertito i servizi sociali della presenza di minori.

Un carabiniere si è finto cliente

 La porta dell'abitazione, in una palazzina recintata, era chiusa con inferriate saldate e tenuta sotto controllo dai sistemi di videosorveglianza. Una vera e propria piazza di spaccio, in sostanza, gestita dalla 41enne incensurata. I carabinieri, dopo avere notato il via vai di clienti, hanno dovuto attendere il momento propizio per entrare in azione: quando hanno visto il figlio 16enne della donna in sella a uno scooter tornare a casa con le brioche per la colazione, uno dei militari si è spacciato per un consumatore: quando la nonna-pusher ha aperto la porta per far entrare il figlio è scattata l'irruzione. 

