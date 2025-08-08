Napoli, spaccio di crack in casa: arrestata giovane nonna pusher

Una donna di 41 anni è stata arrestata per spaccio dai carabinieri di Giugliano di Napoli. La 41enne, il cui marito è in carcere, gestiva la sua attività dall'appartamento nel quale viveva con i suoi 4 figli di 20, 16, 14 e 8 anni, la nuora 19enne e il nipote di 2 anni. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sequestrate 26 dosi di crack, 510 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino. Le autorità hanno avvertito i servizi sociali della presenza di minori.