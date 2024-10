Genova, musica troppo alta in casa: arriva la multa per l'infettivologo Bassetti

"Sono stato ammonito dalla polizia municipale che è venuta a suonare alla porta, dicendomi che la musica era troppo elevata, musica leggerissima, da cittadino - ha raccontato Bassetti in una diretta su Instagram -. Lo stesso tipo di trattamento avverrebbe se quello che ho fatto fosse avvenuto nei vicoli della città, in via del Campo o via Prè? La sensazione è che si sa essere deboli coi forti, ma molto forti con i deboli, e questa non è la città in cui vorrei vivere".