Muore Padre Fedele, simbolo di carità e polemiche: il frate che non rinunciò mai ai suoi "ultimi"

L'annuncio della sua scomparsa è stato affidato alla pagina Facebook de Il Paradiso dei Poveri, l'associazione che aveva fondato e seguito fino agli ultimi giorni. Nel post si legge: "Padre Fedele ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede". Il messaggio si chiude con una frase attribuita al frate: "Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio", un concetto che riassume bene la sua visione del mondo e il senso del suo percorso umano e religioso. Numerosi anche i messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti istituzionali. Il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza, ha scritto: "Padre Fedele c'era sempre. Anche nel momento più difficile della mia vita, lo ricordo in disparte, all'altare, con la sua messa silenziosa. Era il suo modo di dire ‘sono qui', senza bisogno di parole". E ha concluso: “Ha dedicato tutta la vita agli ultimi, con un'umanità e una concretezza rare”.