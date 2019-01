Multe illegalmente cancellate a Roma, 197 indagati: coinvolto anche Lotito

Centonovantasette persone sono indagate per un giro di multe illegalmente cancellate a Roma. Le accuse sono di concorso in falso e truffa. Tra loro anche il patron della Lazio, Claudio Lotito , che risulta tra i beneficiari del trattamento di favore. Al centro dell'inchiesta, ci sono l'ex responsabile del Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, Pasquale Libero Pelusi, e altri tre dipendenti. Disposto il sequestro di più di un milione di euro.

I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014. Come riporta Il Messaggero, i funzionari (con la compiacenza di ex appartenenti alle forze dell'ordine) avrebbero cancellato migliaia di multe e contravvenzioni a centinaia di beneficiari. Tra i trucchi utilizzati c'era quello di far passare come auto usate per servizi di scorta vetture normali, giustificando in questo modo l'annullamento della contravvenzione.