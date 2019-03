Multe ai turisti che indossano infradito sui sentieri delle Cinque Terre

Lo scorso anno a La Spezia sono sbarcati 450 mila crocieristi, l'estate prossima se ne prevedono 750 mila, cosa che porterà a raddoppiare le escursioni alle Cinque Terre. La legge prevede che le multe possano andare dai 50 ai 2500 euro, e il pubblico sarà informato in ogni maniera possibile, anche perchè, come ripete da tempo Maurizio Cattani del Cai, percorrere i 120 chilometri sentieri delle Cinque Terre non significa fare semplici passeggiate lungo il golfo, per quanto i paesaggi siano suggestivi. "Si tratta di sentieri alpini", spiega Cattani, "i turisti non possono venire in ciabatte e senz'acqua, occorre prudenza".