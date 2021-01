Multa Antitrust a TicketOne: la lunga indagine di "Striscia la Notizia" sui biglietti dei concerti

"Striscia la Notizia" , a quanto pare, ci aveva visto lungo. La multa di 10 milioni di euro dell'Antitrust al gruppo CTS Eventim - TicketOne arriva infatti dopo che per quasi due anni il tg satirico ha condotto numerose inchieste sul mondo degli eventi live e dei concerti, raccogliendo le testimonianze di diversi imprenditori che raccontavano di pressioni e soprusi subiti da parte della Friends & Partners di Ferdinando Salzano, una controllata del gruppo multato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Leggi Anche Secondary ticketing, Agcom sanziona tre siti di rivendita



Fu proprio "Striscia" a dare voce a Valeria Arzenton di Zed, che rivelò di essere stata vittima di "ricatti allucinanti" e sabotaggi. L’importanza del materiale raccolto e del lavoro d’indagine svolto dal tg di Antonio Ricci è confermata anche dall’inchiesta penale in corso a Padova, nella quale si indaga su presunte minacce, pressioni via mail e messaggi e ritorsioni e nella quale risulta formalmente indagato Ferdinando Salzano, per il reato di violenza privata.



A farne le spese di questa condotta, oltre a organizzatori di eventi e società di ticketing, sono stati i consumatori stessi e gli appassionati di musica, costretti a pagare i concerti più di quanto avrebbero dovuto. "Biglietti, prevendite, commissioni: TicketOne aumentava tutti i prezzi. Ora ci aspettiamo delle riduzioni", ha dichiarato, sempre ai microfoni di "Striscia", l’avvocato Monica Multari di “Movimento Consumatori”, associazione che si è costituita parte lesa nel procedimento contro CTS Eventim-TicketOne.