Mottarone, il gestore Nerini: "La sicurezza non è di mia competenza"

"La sicurezza non è affare dell'esercente". Lo ha detto al gip di Verbania Luigi Nerini, gestore della funivia del Mottarone, secondo quanto riferito dal suo legale, Pasquale Pantano. "Per legge erano Tadini e Perocchio a doversene occupare", ha aggiunto. Nerini avrebbe poi dichiarato: "Non potevo fermare io la funivia", aggiungendo: "Non avevo nessun interesse a non ripararla".