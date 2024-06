Motovedette italiane alla Tunisia, il Consiglio di Stato ferma l'invio

depo"Le deportazioni di massa, gli arresti arbitrari e le violenze ai danni delle persone migranti dimostrano che la Tunisia non può essere considerata un luogo sicuro di sbarco", chiarisce Lorenzo Figoni di ActionAid Italia. "Si tratta di una decisione estremamente importante, poiché sono in gioco i diritti umani delle persone in movimento. La sospensione del trasferimento delle motovedette consente all'autorità giudiziaria di valutare la legittimità dell'atto prima che possa produrre effetti dannosi. Alla luce della documentazione depositata, riteniamo la Tunisia un porto non sicuro", conclude Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans.