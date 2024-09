Mostro di Firenze, nuovo colpo di scena: sarà riesumata la salma di Francesco Vinci

Vinci fu quindi accusato dal marito della Locci, Stefano Mele, a sua volta già condannato, come l'autore del duplice omicidio del 1968. Francesco Vinci avrebbe agito per motivi di gelosia verso la Locci, ma la modalità e il fatto che potesse possedere una pistola alimentò sospetti investigativi su di lui anche per altri quattro successivi assassinii di coppiette. Dopo il delitto dei tedeschi a Giogoli, però, fu scarcerato. La figura di Francesco Vinci, così come quella del fratello Salvatore, è inquadrata nell'ambito delle indagini come la cosiddetta "pista sarda", in un periodo in cui la Toscana, peraltro, era anche segnata dai sequestri dell'anonima sarda.