Morto a 112 anni Vitantonio Lovallo, era l'uomo più anziano d'Italia

È morto ad Avigliano (Potenza) all'età di 112 anni Vitantonio Lovallo, per tutti "Zitòn", che era l'uomo più anziano d'Italia. Nato nel 1914, viveva a Sarnelli, una frazione della città lucana, e aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo. "Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro Zitòn, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità - dice il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca -. La sua lunga vita, attraversata con semplicità, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi". I funerali saranno celebrati giovedì 17 settembre, alle 10:30, nella chiesa di San Vincenzo Ferrer a Sarnelli. Dopo il rito, la salma sarà accolta nel cimitero di Lagopesole.