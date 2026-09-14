Israele, morto a 107 anni Yehuda Aharon Widewski: era il più anziano sopravvissuto all'Olocausto

Nato il 26 luglio 1919 a Turek, nella Polonia centrale, fin dall'adolescenza divenne attivo nel movimento giovanile sionista Hashmonaim. Contribuì alla gestione di un’azienda tessile che impiegava decine di sarte ebree nella produzione di camicie militari e biancheria intima ma, dopo l'occupazione tedesca di Łódź nel settembre 1939, lui e la sua famiglia furono costretti a trasferirsi nel ghetto. Qui continuarono a lavorare nel settore tessile e gestirono dalla loro casa una delle prime mense per i poveri del ghetto. Nell’agosto del 1944, durante la chiusura definitiva del ghetto, Yehuda, i suoi genitori e diversi fratelli furono deportati ad Auschwitz. I genitori e il fratello maggiore Gabriel vennero uccisi all’arrivo in una camera a gas. Otto giorni dopo, Yehuda e suo fratello minore Jehoszua furono trasferiti in un campo di lavoro forzato a Friedland, dove produssero ali di aeroplano fino alla liberazione del campo da parte dell’Armata Rossa nel maggio 1945.