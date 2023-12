Morto a Terni Luciano Porcari, fece il più lungo dirottamento della storia

La vicenda del dirottamento

Luciano Porcari sequestrò per due giorni un Boeing della Iberia dirottandolo da Barcellona ad Abidjan (Costa d'Avorio), poi a Torino, a Varsavia e a Zurigo, dove l'uomo venne catturato. Porcari chiedeva una delle quattro figlie che era stata affidata alla moglie separata. Porcari fu condannato a 9 anni per quella vicenda. Tra il 14 ed il 16 marzo del 1977, dirottò un aereo di linea della compagnia spagnola. Voleva riavere la figlia Consuelo, sei anni all'epoca, la cui custodia fu affidata alla moglie Isabella Zavoli, allora residente a Torino. L'uomo tenne per tre giorni in ostaggio ventinove passeggeri e sette uomini di equipaggio a bordo di un ''Boeing 727'' si fece portare dapprima ad Abidijan, nella Costa d'Avorio (dove prese con sè un'altra figlia, Margherita Beatrice, avuta da una donna africana, dopo la separazione dalla moglie), quindi a Caselle (Torino), poi a Zurigo ed a Varsavia per ritornare, infine, all'aeroporto ''Kloten'' di Zurigo dove, con uno stratagemma, fu catturato. In svizzera Porcari fu processato e condannato a dieci anni di reclusione; pena che egli scontò parzialmente quando, sfruttando la sua condizione di ''detenuto semilibero'' (usciva dal penitenziario il mattino e rientrava la sera), varcò il confine e raggiunse l'Umbria costituendosi poi alla polizia di Orvieto dove fu nuovamente processato e condannato.