È morto Paolo Bulgari, il fondatore dell'omonimo marchio di lusso aveva 89 anni. La notizia della scomparsa del gioielliere è stata resa nota dalla sua famiglia che ne ha ricordato la "straordinaria figura, la profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l'Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi". Le esequie sono previste alle ore 11 di lunedì 23 novembre a Roma presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.