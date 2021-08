Morto Gino Strada, Emergency: rimpatrio salma la prossima settimana

Addio a Gino Strada, il medico eroe che ha salvato migliaia di vite nel mondo Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' previsto per la prossima settimana il rimpatrio della salma di Gino Strada, morto venerdì in Normandia. Lo spiegano a Emergency, dove si sta pensando al modo in cui organizzare l'ultimo saluto al medico chirurgo, deceduto a 73 anni. Sono tanti i sostenitori e gli ammiratori del fondatore della Ong che desiderano rendere omaggio alla sua memoria. Sul cancello della sede milanese di Emergency qualcuno ha lasciato fiori bianchi per lui.