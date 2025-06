È scomparso all’età di 95 anni Franzo Grande Stevens, giurista torinese di fama e per anni protagonista della vita bianconera. Presidente onorario della Juventus, era noto anche come "l’avvocato dell’Avvocato", per il suo stretto legame con Gianni Agnelli. Avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 13 settembre. La notizia del decesso è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.