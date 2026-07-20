Morto ammanettato a Bologna, lancio di bomba carta da manifestanti e carica della polizia a Bologna

"Scontri a Bologna tra teppisti e Polizia. Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l'odio verso chi indossa una divisa e ci difende", ha scritto in un post su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. "Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno e la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato".