durante il sit-in per Fakir

Morto ammanettato a Bologna, lancio di bomba carta da manifestanti e carica della polizia a Bologna

Tensioni davanti alla prefettura durante il sit-in per Fakir. Gli agenti rispondono con idranti e lacrimogeni. La sorella della vittima sviene al presidio

20 Lug 2026 - 21:49
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Lancio di una bomba carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Alta la tensione durante il sit-in per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato domenica al quartiere Pilastro.

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Salvini: "Sinistra alimenta odio, anti-italiana"

 "Scontri a Bologna tra teppisti e Polizia. Irresponsabile e anti-italiana una sinistra che alimenta l'odio verso chi indossa una divisa e ci difende", ha scritto in un post su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. "Nei prossimi giorni sarò a Bologna per portare il mio sostegno e la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato".

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La sorella di Fakir sviene - È svenuta proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono la sorella di Abderrahim Fakir. La donna, che stava partecipando a un presidio con centinaia di persone per chiedere giustizia, si è sentita male ed è crollata a terra in piazza del Nettuno. Di lì a poco è stata soccorsa con un'ambulanza

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