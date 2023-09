A Germignaga (Varese), un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal trattore che stava guidando. Da capire la dinamica e la causa per cui il mezzo si sia ribaltato. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già privo di vita. A Lamezia Terme (Catanzaro), un operaio di 24 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre stava regolando il traffico a seguito di un incidente stradale.

La vittima, residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro), lavorava per un'impresa che svolge servizi stradali per conto dell'Anas. L'incidente si è verificato lungo la strada che dalla statale 280 conduce all'aeroporto, all'altezza di un restringimento di carreggiata istituito per consentire lavori di rifacimento dell'asfalto. Sul posto carabinieri e polizia stradale.