Morti sul lavoro, ennesima giornata nera: due vittime tra Verona e Ancona

Il dramma di Malcesine segue di poche ore un'altra morte sul lavoro, avvenuta in mattinata a Fabriano, provincia di Ancona. Vittima, un operaio di 57 anni, di origine straniera, deceduto mentre lavorava ad una pressa in un cartonificio. Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco e i sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Non è chiaro se il lavoratore sia rimasto impigliato nel nastro trasportatore o vi sia stato un malfunzionamento della pressa; sono in corso tutte le verifiche del caso sulla dinamica della tragedia, sul macchinario e, in particolare, sui dispositivi di sicurezza del macchinario.