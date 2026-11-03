Doppio dramma

Morti sul lavoro, ennesima giornata nera: due vittime tra Verona e Ancona

In mattinata un operaio è morto schiacciato da una pressa in un cartonificio; un altro uomo è invece rimasto ucciso da una gru trasportata su una zattera

03 Nov 2026 - 16:49
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© Ansa

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Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì 3 novembre a Malcesine (Verona). Una zattera che trasportava una gru lungo il Lago di Garda si è rovesciata colpendo in pieno un operaio che è rimasto ucciso per i gravi traumi riportati. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i soccorritori con l'eliambulanza, Vigili del fuoco, Carabinieri, Guardia Costiera e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.

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Dramma anche a Fabriano

 Il dramma di Malcesine segue di poche ore un'altra morte sul lavoro, avvenuta in mattinata a Fabriano, provincia di Ancona. Vittima, un operaio di 57 anni, di origine straniera, deceduto mentre lavorava ad una pressa in un cartonificio. Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco e i sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Non è chiaro se il lavoratore sia rimasto impigliato nel nastro trasportatore o vi sia stato un malfunzionamento della pressa; sono in corso tutte le verifiche del caso sulla dinamica della tragedia, sul macchinario e, in particolare, sui dispositivi di sicurezza del macchinario. 

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