Sicurezza sul lavoro, al Colosseo stop a sub appalti ed edilizia acrobatica

La sicurezza è ora una priorità: "Grazie agli accordi sottoscritti con il ministero della Cultura possiamo finalmente dire che al Parco Archeologico cambia radicalmente modo di lavorare", spiegano le organizzazioni sindacali, "questo importante risultato è il frutto diretto della reazione, della determinazione e della mobilitazione attivata dalle lavoratrici e dai lavoratori del Ministero della Cultura, pienamente consapevoli delle pericolose condizioni di lavoro in cui erano costretti a operare e indignati di fronte all'incredibile e inaccettabile pretesa dell'amministrazione di tenere sempre aperto il sito, qualsiasi cosa accadesse".