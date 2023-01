Oltre mille morti sul lavoro nel 2022, 22 sono sotto i 20 anni

Le denunce presentate all'Inail tra gennaio e dicembre 2022 indicano un aumento degli infortuni, che sfiorano quota 698mila e segnano un +25,7% rispetto al 2021. Sono 1.090 i casi mortali denunciati, il 10,7% in meno rispetto all'anno precedente, segnato dal picco della pandemia Covid. La mortalità sul lavoro appare però in aumento tra i più giovani: 196 le vittime tra i 25 e i 39 anni (furono 153 nel 2021) e 22 tra gli under 20 (contro le 10 nel 2021). Aumentano anche le patologie di origine professionale denunciate: 60.774 (+9,9%).

I dati dell'Inail sottolineano, dunque, l'aumento delle denunce di infortunio nel complesso, dovuto in parte al più elevato numero di denunce da Covid-19 e in parte alla crescita degli infortuni tradizionali, e un calo di quelli mortali "per il notevole minor peso" delle morti da contagio, a cui si contrappone però l'incremento dei decessi in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro.

Il nodo della sicurezza sul lavoro I casi mortali per gli uomini sono passati da 1.095 a 970, per le donne da 126 a 120. Dietro questi numeri tante vite spezzate. Sono dati che "non ci possiamo permettere" di registrare, sottolinea il ministro del Lavoro, Marina Calderone. Di qui la necessità di agire in tempi stretti per aumentare la sicurezza, la prevenzione e la formazione e anche per sostenere la cultura della sicurezza partendo dalla scuola.

La posizione del ministro del Lavoro "Stiamo lavorando per rendere più effettiva la sicurezza, per intervenire anche con dei correttivi che rendano più efficace i controlli", spiega Calderone che, con i sindacati e le imprese, ha avviato un tavolo di confronto con l'obiettivo di arrivare a un patto sulla sicurezza. Sul tavolo anche un possibile intervento sul Testo unico con l'obiettivo di aumentare le tutele. Bisogna azzerare i morti sul lavoro, ripetono i sindacati.