Valentino, Meloni "Una leggenda, continuerà a ispirare"

Tajani: "L'italia perde un protagonista", Salvini, "Simbolo del genio italiano", Versace: "Sarà sempre ricordato per la sua arte"
© IPA
L’Italia piange Valentino, morto a 93 anni. "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"Maestro di eleganza, simbolo del genio italiano conosciuto in tutto il mondo. Il nostro Paese perde un protagonista assoluto dello stile e della creatività, inimitabile e insostituibile. Una preghiera". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.
"Con Valentino Garavani l'Italia perde un protagonista assoluto della moda mondiale. Il suo talento ha portato il Made in Italy sulle passerelle internazionali, rendendolo simbolo di stile, creatività e prestigio. Un'eredità che resterà nella storia. Ci ha lasciato un'icona del Made in Italy, che ha reso il nostro Paese un'eccellenza mondiale e la cui visione e la creatività hanno illuminato le sfilate in tutte le città. Sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi collaboratori". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio.
"Se ne va una vera leggenda, la storia del nostro stile e dell'eccellenza italiana che ha conquistato il mondo. Ciao Valentino". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte commenta sui suoi social la scomparsa dello stilista.
"E' stato un "grandissimo della Moda" con "uno stile inconfondibile" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana Valentino Garavani, lo stilista deceduto oggi a Roma. "Ci lascia un altro 'grandissimo' della Moda. Originario di Voghera - ha ricordato il governatore - , ha contribuito in maniera importante all'affermazione del Made in Italy nel mondo"."Con uno stile inconfondibile - ha aggiunto - ha segnato la storia dell'eleganza, dimostrandosi sempre attuale e sensibile al cambiamento dei tempi, senza però mai perdere la propria identità". "Inarrivabile e inimitabile il suo 'Rosso Valentino'" ha chiosato.
"Abbiamo perso un vero Maestro, sarà sempre ricordato per la sua arte. I miei pensieri vanno a Giancarlo, che in tutti questi anni non è mai andato via. Valentino non sarà mai dimenticato": così su Instagram la stilista Donatella Versace, che posta due foto di Valentino morto oggi, una è con due modelle che indossano abiti nell'iconico rosso Valentino