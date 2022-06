Morte Roberto Brunetti, l'ultimo messaggio di "Er Patata" al fratello: "Mi basta un pacchetto di sigarette"

"

Mi basta un pacchetto di sigarette, non c'è bisogno che spendi molto

Roberto Brunetti

Pomeriggio Cinque

Daniele Brunetti

". Sono queste le ultime parole inviate in un messaggio vocale da, da tutti conosciuto con il soprannome di "Er Patata", al fratello Daniele. L'attore, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma il 4 giugno, qualche giorno prima della sua scomparsa aveva contattato il fratello per festeggiare il suo compleanno: "Se vieni ci prendiamo un pezzo di pizzo e ci beviamo qualcosa, un bicchiere di vino o un'aranciata - dice "Er Patata nell'audio - non c'è bisogno che spendi molto, mi basta un pacchetto di sigarette". "Voleva stare insieme a noi, la sua famiglia - ha spiegato a "" il fratello dell'attore,- lui era così, ci provava sempre ma sapeva che se avessi potuto gli avrei regalato il mondo".

L'attore è stato trovato riverso sul letto in posizione supina e coperto da un lenzuolo. Nel suo appartamento sono stati trovati residui di cocaina e hashish. La causa della morte

dovrà essere accertata dall'autopsia

morto nel sonno per arresto cardiaco

, ma il fratello di "Er Patata" ribadisce: "Quando sono arrivato a casa di mio fratello il giorno della scomparsa - prosegue Brunetti - mi sono spaventato perché c'era la scientifica. Ho chiesto perché fossero lì e mi hanno risposto che erano lì perché avevano ritrovato dell'hashish, ma il medico legale mi ha confermato che è".