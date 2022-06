Cinema, morto in casa l'attore Roberto Brunetti, "Er Patata" aveva 55 anni

Ana de Armas in vacanza in Italia

L'attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come "Er Patata", è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma.

Ad allertare forze dell'ordine e vigili del fuoco è stata la compagna dell'attore e alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Nel suo appartamento sono stati trovati residui di cocaina e hashish. La causa di morte dovrà essere accertata dall'autopsia. L'attore ha lavorato in commedie di successo a fine anni 90 di Leonardo Pieraccioni e Neri Parenti, ma anche in film come "Romanzo Criminale".