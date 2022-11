Morte Rebellin, Asaps: 103 ciclisti deceduti in otto mesi

Sono stati 103 i ciclisti che hanno perso la vita sulle strade italiane nei primi otto mesi dell'anno.

A questi si devono aggiungere i decessi avvenuti a distanza di giorni o settimane negli ospedali dopo il ricovero. Sono i dati forniti dall'Associazione sostenitori Polstrada, dopo la morte in Veneto dell'ex campione Davide Rebellin, travolto in bici da un camion. "La scia di sangue sulle strade purtroppo continua, con una particolare crudeltà anche per i ciclisti", ha detto il presidente di Asaps Giordano Biserni