Morte Paolo Rossi, l’ultimo sms dall’ospedale alla moglie: "Sono agitato"

"Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato", inizia così l’ultimo sms che Paolo Rossi ha inviato alla moglie Federica Cappelletti dall’ospedale di Siena dove era ricoverato. Parole strazianti che la compagna dell’ex campione del mondo ha condiviso durante un’intervista al Corriere della Sera e che Barbara D’Urso ha letto in diretta a "Pomeriggio Cinque".

"Guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine", ha scritto Pablito la notte prima di morire alla compagna a cui poi ha aggiunto: "Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti".