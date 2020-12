Paolo Rossi, l'omaggio di Fulvio Collovati: "Mi ha fatto vincere il Mondiale"

"Se sono stato campione del Mondo lo devo a lui". Così Fulvio Collovati ricorda Paolo Rossi. L'ex difensore della Nazionale è intervenuto a "Pomeriggio Cinque" per omaggiare il leggendario attaccante azzurro: "A lui devo dire grazie per avermi fatto vincere il Mondiale - ribadisce parlando dell'impresa di Spagna '82 - veniva da due anni di inattività, noi venivamo presi in giro da tutti e poi lui ci ha trascinato".

Negli ultimi tempi, i compagni di quella Nazionale avevano capito che Pablito aveva qualche problema: "Noi abbiamo una chat con i campioni del Mondo - rivela Collovati - da qualche tempo Paolo non scriveva più, stanotte abbiamo ricevuto la terribile notizia da sua moglie. Non aveva voluto dirci niente, è stata anche questa la sua grandezza".