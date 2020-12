Ci mancherai Paolo Rossi, primo super-eroe calcistico di una intera generazione

Pensi a Paolo Rossi e ti viene in mente il Lanerossi Vicenza, il Perugia, Giussy Farina e Boniperti che se lo riprese alla Juve e gli fece giocare qualche partita a fine campionato. Giusto il tempo di farlo vedere al mondo e farlo convocare da Enzo Bearzot per il Mundial spagnolo. Era l’estate del 1982 e quell’Italia, nonostante venisse da un insperato quarto posto ai mondiali in Argentina, sembra destinata ad affondare presto a Vigo. Bearzot puntò caparbiamente sul gruppo e su Paolo Rossi. E lui ripagò la fiducia. Il 5 luglio 1982 allo stadio Sarrià di Barcellona Paolo Rossi diventò Pablito, un battesimo che ne avrebbe segnato per sempre la vita. In Italia e nel mondo. La tripletta al malcapitato portiere carioca Valdir Peres era il bigino del Pablito giocatore: un colpo di testa, una palla rubata e infilata a tutta velocità e una deviazione sottoporta.



Era così Pablito: intelligente dentro e fuori dal campo e sempre al posto giusto nel momento giusto in area. Mandò a casa Zico prima e Maradona poi, unendo l’Italia del pallone davanti alla telecronache di Nando Martellini. In finale non poteva non perdere l’appuntamento con il gol. Lo sapevamo tutti. E noi , grazie a lui, in giro a festeggiare l’Italia campione del mondo, evento che a tante generazioni non è mai accaduto e alla nostra generazione è successo per ben due volte.

Pablito non ha avuto una carriera lunga. Le ginocchia fragili lo hanno fermato poco dopo i trent’anni. Ma per il calcio era già un'icona. Il suo sorriso dopo ogni gol, il suo modo di correre e quelle braccia alzate sono riconoscibili anche tra migliaia di fotogrammi. Il suo stile e la sua intelligenza gli hanno permesso di diventare un opinionista televisivo stimato e ben voluto da tutti. E in Italia non è davvero poco.



Ci mancherai Pablito. Quante volte, incrociandoti nei corridoi di Cologno Monzese, avrei voluto dirti "grazie" ma non ce l'ho fatta. Del resto, eri un super-eroe.