Calcio in lutto, è morto Paolo Rossi: l'eroe dei Mondiali dell'82

Paolo Rossi è stato l'unico calciatore al mondo che ha segnato tre gol al Brasile, quello "stellare" di Zico e Falcao ai Mondiali di Spagna '82 vinti proprio dagli azzurri, che ha stregato Pelé (che lo scoprì durante il mondiale di Argentina e che ha dichiarato che l'unico vero rammarico è che "non abbia mai giocato nella sua squadra", il Santos), uno dei quattro palloni d'oro italiani, Scarpa d'oro 1982, Scarpa d'argento 1978, Collare d'Oro (massima onorificenza per uno sportivo).

Pochi mesi fa aveva pubblicato la sua biografia, scritta con la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. E il suo libro partiva dal racconto dello straordinario rumore dei tacchetti all'uscita degli spogliatoi del Santiago Bernabeu, a un passo da quella finale che ha regalato all'Italia di Sandro Pertini il terzo Mondiale della storia. Quello più sentito, che ancora oggi regala emozioni e sentimenti. Una vita quella di Paolo Rossi fatta di alti e bassi, di "impennate favolose" e "cadute rovinose".

"Quello che conta - diceva Paolo Rossi - è avere sogni e fare di tutto per raggiungerli. Come quando io rompevo un paio di scarpette la settimana e mia madre si arrabbiava perché i soldi servivano per pagare le bollette. Ma il mio sogno era di fare il calciatore, di giocare negli stadi importanti di cui mi parlava mio padre".