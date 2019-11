Morte di Loris Stival, il legale del papà: “Una storia bruttissima che doveva avere una fine”

"Abbiamo vissuto una storia bruttissima. Finalmente è chiusa". L'avvocato di Davide Stival, Daniele Scrofani, parla a "Mattino Cinque" il giorno dopo la condanna definitiva di Veronica Panarello, a 30 anni di carcere per l'uccisione del figlio Loris.

Cinque anni fa l'omicidio del bambino di otto anni, avvenuto nel Ragusano. "Ora possiamo voltare pagina, anche se il dolore per la morte del bambino non passerà mai", spiega al telefono il legale che ha rappresentato il papà del piccolo. E fa i complimenti al suo assistito per la sua forza: "Davide è un uomo molto coraggioso", dice l'avvocato Scrofani. "A farlo andare avanti c'è anche la consapevolezza di avere un altro bellissimo bambino di cui si deve prendere cura".