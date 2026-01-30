Il calciatore fu trovato morto la mattina del 4 marzo 2018 nell'albergo di Udine, che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l'Udinese. Secondo i risultati dell'autopsia, il decesso avvenne per morte cardiaca improvvisa seguita a fibrillazione ventricolare dovuta a una cardiomiopatia aritmogena silente. In segno di lutto, le partite di Serie A e i posticipi di Serie B e C in programma furono rinviati. In seguito alla mortedi Astori, Fiorentina e Cagliari ritirarono la maglia numero 13, che il calciatore era solito indossare in segno di ammirazione per Alessandro Nesta.