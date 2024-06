Morte Claudia De Chirico, svolta nelle indagini: dopo 8 anni spuntano i messaggi del fidanzato: "Ti pesto, ucciditi"

I messaggi di Claudia De Chirico sono tra i punti che hanno portato la gip di Trapani a decidere d'indagare Falcetta non più per istigazione al suicidio ma per morte come conseguenza dei maltrattamenti in famiglia. Secondo la giudice, la 22enne si sarebbe tolta la vita a causa "della progressiva nullificazione della propria persona in cui era venuta a trovarsi in conseguenza delle condotte vessatorie, violente e minacciose, poste in essere dal compagno convivente".