Morte Borrelli, Mattarella: "Ha servito con fedeltà la Repubblica"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Francesco Saverio Borrelli, ex capo del pool Mani Pulite ai tempi in cui era Procuratore della Repubblica ed ex procuratore generale di Milano. "Magistrato di altissimo valore - ha ricordato il Capo dello Stato - impegnato per l'affermazione della supremazia e del rispetto della legge, ha servito con fedeltà la Repubblica".