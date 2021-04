Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti

Un anno e sei mesi: è questa la richiesta di condanna che il pm Antonino Nastasi, al termine della sua requisitoria, ha formulato nei confronti del medico Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo nel processo, che si celebra a Firenze in rito abbreviato, per la morte di Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina che venne trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine dove era in trasferta con la squadra.