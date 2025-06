Morta per salvarsi dal rogo a Milano, il compagno fermato: "Per rabbia ho gettato una sigaretta sul tappeto"

Prima come testimone e poi interrogato come indagato dalla pm Maura Ripamonti, il 45enne ha cambiato più volte versione del suo racconto. L'uomo ha risposto con un perentorio "assolutamente no" agli investigatori che gli chiedevano se avesse litigato con la compagna. E all'inizio ha parlato anche della "caldaia difettosa" come possibile causa del rogo, sostenendo inoltre che "Sueli era solita accendere delle candele profumate" e che le aveva messe vicino alla caldaia. Sempre nelle prime dichiarazioni da testimone ha riferito che non aveva chiuso la porta dall'esterno. Ha messo a verbale anche frasi come "la cosa che mi fa più male è la sua morte, noi avevamo in programma di sposarci il mese prossimo" e addirittura ha riferito che lei lo "picchiava" e lui si sentiva "sminuito".