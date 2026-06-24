Morta a Mykonos, la raccolta fondi lanciata per la figlia vola oltre i 50mila euro

La raccolta fondi per sostenere la figlia di Ceccantini è stata lanciata circa una settimana fa su GoFundMe da un amico del compagno della donna, che avrebbe dovuto essere un testimone di nozze (il matrimonio era fissato per il 20 giugno). "Luca (il compagno della donna, ndr) si trova ora a dover crescere la loro bambina senza la presenza della donna che amava, custodendone il ricordo e trasmettendole ogni giorno i valori, l'amore e la forza che Sara avrebbe voluto donarle. Nessuna donazione potrà mai colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa né alleviare completamente la sofferenza causata da questa perdita. Tuttavia, ogni contributo rappresenterà un gesto concreto di solidarietà e sostegno, volto ad aiutare Luca a garantire alla piccola un futuro il più possibile sereno e sicuro. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che, con generosità e sensibilità, vorranno offrire il proprio aiuto e dimostrare la loro vicinanza in questo momento di profondo dolore", si legge nella pagina dedicata.