LA PIONIERA DEL VOLO

Addio a Fiorenza de Bernardi, prima italiana pilota di linea

Nata a Firenze il 22 maggio 1928, era figlia del celebre Mario de Bernardi

06 Dic 2025 - 18:18
© Ansa

© Ansa

Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d'Italia, pioniera del volo e un punto di riferimento per l'aviazione italiana e internazionale. Nata a Firenze il 22 maggio 1928, figlia del celebre Mario de Bernardi, Fiorenza ottenne il suo primo brevetto nel 1951 e seppe farsi strada in un mondo dominato dagli uomini, conquistando rispetto e stima grazie alla sua professionalità. La sua carriera decollò nel gennaio 1967, quando fu assunta da Aeralpi, compagnia veneziana, come pilota su voli-taxi tra Venezia-Cortina, Cortina-Milano e Cortina-Bolzano. 

Ha pilotato Twin Otter, Yak-40, DC-8 e totalizzato oltre 6.500 ore di volo. Ha dedicato la vita anche all'impegno associativo, guidando ADA, la Federazione Pilote Europee e ISA+99, aprendo la strada a generazioni di donne dell'aria. Vincendo la diffidenza dei colleghi uomini, riuscì a guadagnare la loro fiducia diventando un esempio per molte altre donne.

