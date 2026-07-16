È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza. L'intera redazione di Tgcom24 si stringe al dolore della famiglia, di Vittorio e dei figli.