"Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti". Sono queste le prime parole della ministra Eugenia Roccella, che con un messaggio su Facebook ha rotto il silenzio a una settimana dalla scomparsa del marito Luigi Cavallari, che risulta ancora disperso nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.
Il messaggio della ministra
Poche righe, cariche di emozione, ma anche del coraggio di chi, da una settimana, deve affrontare anche messaggi di odio sulla rete: "Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’ - le parole della ministra affidate ai propri social - Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie"
Ricerche in corso
Intanto proseguono senza sosta le operazioni di ricerca, che vanno avanti giorno e notte ormai da una settimana. Operazioni condotte dai sommozzatori anche con l'ausilio di droni e speciali sonar viste le condizioni del fondale particolarmente fangoso. Al momento, purtroppo, le ricerche continuano a non dare esito.
L'incidente
L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere. La causa più probabile sarebbe da ascrivere a un malore causato dallo shock termico. A dare l'allarme era stata la stessa ministra.