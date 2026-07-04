Poche righe, cariche di emozione, ma anche del coraggio di chi, da una settimana, deve affrontare anche messaggi di odio sulla rete: "Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’ - le parole della ministra affidate ai propri social - Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie"