Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto da bordo. Stando all'ipotesi più accreditata, si sarebbe gettato volontariamente in acqua. Sul posto in località Fiorò, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 a seguito di una segnalazione relativa a un’imbarcazione in difficoltà nelle acque del lago. Sono intervenuti poi anche nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri.