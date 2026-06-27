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È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme a Eugenia Roccella quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale, in provincia di Viterbo, e non è più tornato in superficie.
L'ipotesi del tuffo in acqua e i soccorsi
Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto da bordo. Stando all'ipotesi più accreditata, si sarebbe gettato volontariamente in acqua. Sul posto in località Fiorò, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 a seguito di una segnalazione relativa a un’imbarcazione in difficoltà nelle acque del lago. Sono intervenuti poi anche nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri.
Le pericolose acque del lago di Vico
Quel versante del lago nel comune di Ronciglione, dove la coppia ha una casa, è una zona molto frequentata, soprattutto nei weekend. Già in passato nel lago di Vico, specchio d'acqua di origine vulcanica, si sono registrati diversi casi di mulinelli, annegamenti e bagnanti "risucchiati" da correnti. Negli ultimi 15 anni sono sei le persone che hanno perso la vita.