Morta Anna Laura Braghetti, ex Br del rapimento Moro

È morta a 72 anni Anna Laura Braghetti, ex componente delle Brigate Rosse coinvolta nel sequestro di Aldo Moro. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che in una breve nota ha annunciato la scomparsa “circondata dall’amore dei famigliari e degli amici”. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Braghetti, dopo la scarcerazione, aveva scelto di impegnarsi nel sociale, dedicando la propria esperienza al sostegno dei detenuti e delle persone in difficoltà.