Monza, primo braccialetto "d'urgenza" per stalking con il nuovo Ddl contro la violenza sulle donne

A Monza per la prima volta è stato applicato il braccialetto elettronico "d'urgenza".

Lo dovrà indossare un trentenne italiano, già condannato per stalking, su proposta del questore Salvatore Barilaro. La misura è stata approvata dal presidente della sezione autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto ed è il primo caso in Italia che vede applicato il nuovo Ddl contro la violenza sulle donne, entrato in vigore il 9 dicembre.