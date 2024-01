Monza, ritrovato un pitone nel parco della Villa Reale

Indagini per trovare il responsabile

Dai primi accertamenti condotti dal personale del parco e dalla polizia locale, è certo che il serpente sia stato "lanciato" all'interno del parco. Sono in corso indagini per cercare di capire chi lo abbia abbandonato. È l'ennesimo caso di un rettile allogeno abbandonato in un luogo pubblico per disfarsene senza incorrere nelle norme in vigore sulla detenzione di questi animali.