Èd è esattamente quello che hanno fatto i calciatori della Prima squadra, che la scorsa settimana si sono resi protagonisti di una zuffa in campo al termine della partita del proprio campionato. Gli stessi che, due giorni più tardi, hanno trovato il coraggio e l'umiltà di chiedere scusa. Stando a quanto raccontato dal Giornale di Vimercate, gli animi si sono accesi al triplice fischio, quando la tensione del match è sfociata in un acceso parapiglia che ha coinvolto i calciatori di entrambe le squadre. A rendere tutto più spiacevole, tuttavia, è stata la presenza a bordo campo di tanti bambini delle giovanili e dei piccoli raccatapalle che, invitati a partecipare alla Festa dei nonni, purtroppo hanno assistito all'intera scena.