Non ce l’ha fatta la 39enne di Seregno, ricoverata d’urgenza dopo l’anestesia che avrebbe dovuto precedere un intervento di rassodamento dei glutei. Subito dopo l’anestesia locale, infatti, la donna era andata in arresto cardiaco.



Un arresto cardiaco che ha impedito al cervello di ricevere ossigeno per troppo tempo, nonostante i tentativi di rianimazione del dottore che avrebbe dovuto eseguire l’intervento estetico.



A “Pomeriggio Cinque”, l’estratto della conferenza stampa in cui il dottor Giuseppe Citerio, della terapia intensiva del San Gerardo di Monza, conferma la decisione finale dei parenti della donna: “La famiglia, seppur sconvolta, ha optato per la donazione degli organi della ragazza. Un gesto di grande dignità in un contesto clinico davvero sfortunato”.