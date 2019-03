In coma per una liposuzione, il dottore del San Gerardo di Monza: "Lavoriamo per evitare danni irreversibili"

Una 39enne di Desio (MB) è finita in coma dopo un’anestesia locale che doveva precedere un intervento estetico. La donna, che doveva sottoporsi a una liposuzione presso il centro del dottor Maurizio Cananzi a Seregno, ha avuto un arresto cardiaco e dopo i tentativi di rianimazione è stata trasportata d’urgenza al San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora.



A “Mattino Cinque” parla il dottor Giuseppe Citerio del reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale brianzolo: “Stiamo lavorando per provare ad evitare i danni irreversibili che potrebbero crearsi in seguito a un arresto cardiaco così prolungato”.



La paziente è sotto stretta osservazione e le cause della reazione all’anestesia sono oggetto di indagine. Un bollettino verrà rilasciato con ogni probabilità venerdì 8 marzo: “Per quella data dovremmo avere un quadro clinico più preciso”.